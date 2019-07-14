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İngiltere'den Bursa'ya getirildi araba fiyatına satılıyor

İngiltere'den Bursa'ya getirildi araba fiyatına satılıyor

İngiltere'nin gözbebeği olarak kabul edilen saf ırk Suffolk cinsi koyun ve koçlar özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirildi çok yüksek fiyatlardan alıcı buldu.

İngiltere'nin gözbebeği olarak kabul edilen saf ırk Suffolk cinsi koyun ve koçlar özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirildi. Türkiye'ye gelen koçlar 5 bin, koyunlar ise 3 bin avrodan alıcı buldu.

Anavatanı İngiltere olan suffolk koyun ve koçları özel bir şirket tarafından Türkiye'ye getirdi. Bursa'nın Yenişehir ilçesine getirilen koçlar 5 bin avro, koyunlar ise 3 bin avroya satıldı.

APEX firmasının yönetim kurulu üyesi Kemal Çığırdan, "Çaprazlamada kullanılan en iyi ırkının Suffolk olduğunu dünya biliyor. Bu ırkın en iyilerini kendi ana vatanlarında olanlarının da hemen hemen aynı kalitede olanlarını biz Türkiye'ye getirdik. Şu anda 150 civarında orijinal suffolk getirdik. 100 civarında da orijinal Şarole getirdik. Getirdiğimiz kalitede hayvanlar Türkiye'de yok. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş adamına dişileri 3 bin avro, erkekleri de 5 bin avroya verdik. Segment olarak bunların bir altları da var, onlar da farklı fiyatlarda" diye konuştu.

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