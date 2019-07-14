HABER /  SPOR

Enes Ünal'a vize engeli! ABD'ye gidemedi

Enes Ünal'a vize engeli! ABD'ye gidemedi

İspanya La Liga takımı Real Valladolid'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal, vize verilmemesi nedeniyle takımının ABD kampına katılamadı. Real Valladolid problemi çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

22 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal yaşadığı vize sorunu nedeniyle Real Valladolid'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki sezon öncesi kampına katılamadı.

İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enes Ünal'a vize verilmedi ve oyuncu takımla birlikte ABD'ye yolculuk yapamadı. Real Valladolid yöneticileri bu problemi çözmek için çalıştıklarını, daha önce Büyükelçilik tarafından onay çıkmasına rağmen daha sonra vizenin neden verilmediğini anlamadıklarını belirtti.

2015 yılında Bursaspor'dan İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olduktan sonra Levante, Villarreal gibi takımlarda forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, Real Valladolid'de kiralık olarak top koşturuyor. İspanyol ekibi ile geçen sezon 34 maça çıkan Enes Ünal, 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'ye ABD'den yabancı yatırımcı akını bekleniyor
Türkiye'ye ABD'den yabancı yatırımcı akını bekleniyor
İnternete giren herkes bu uyarıya dikkat etmeli
İnternete giren herkes bu uyarıya dikkat etmeli
Kaynana görümce birleşip eski gelini hastanelik etti!
Kaynana görümce birleşip eski gelini hastanelik etti!
Fenerbahçe Beko'dan yeni sezon bombası! Derrick Williams ile anlaşıldı
Fenerbahçe Beko'dan yeni sezon bombası! Derrick Williams ile anlaşıldı
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Çin'le bürokratik engeller aşıldı
Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Çin'le bürokratik engeller aşıldı
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 kişi kimdir büyük günahlar neler
Yorumlar