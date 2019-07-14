Enes Ünal'a vize engeli! ABD'ye gidemedi

İspanya La Liga takımı Real Valladolid'de oynayan milli futbolcu Enes Ünal, vize verilmemesi nedeniyle takımının ABD kampına katılamadı. Real Valladolid problemi çözmeye çalıştıklarını açıkladı.

22 yaşındaki milli futbolcu Enes Ünal yaşadığı vize sorunu nedeniyle Real Valladolid'in Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki sezon öncesi kampına katılamadı.



İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Enes Ünal'a vize verilmedi ve oyuncu takımla birlikte ABD'ye yolculuk yapamadı. Real Valladolid yöneticileri bu problemi çözmek için çalıştıklarını, daha önce Büyükelçilik tarafından onay çıkmasına rağmen daha sonra vizenin neden verilmediğini anlamadıklarını belirtti.



2015 yılında Bursaspor'dan İngiliz ekibi Manchester City'ye transfer olduktan sonra Levante, Villarreal gibi takımlarda forma giyen 22 yaşındaki golcü futbolcu, Real Valladolid'de kiralık olarak top koşturuyor. İspanyol ekibi ile geçen sezon 34 maça çıkan Enes Ünal, 6 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.