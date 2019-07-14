Fenerbahçe Beko'dan yeni sezon bombası! Derrick Williams ile anlaşıldı

Bu sezon hem Avrupa'da hem de Tahincioğlu Basketbol Ligi'nde kupasız bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, son olarak Derrick Williams ile anlaştı.

Derrick Williams, Fenerbahçe Beko ile 1 yıllık sözleşme de anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, bu hamleyle birlikte NBA'e giden Nicolo Melli‘nin yerini doldurmayı başardı.

Skor'un haberine göre son olarak Bayern Münih forması giyen ve 2011-2012 sezonunda NBA'de yılın çaylak takımında da yer alan Williams, EuroLeague'de Bayern Münih formasıyla 29 maça çıktı.

Fenerbahçe Beko'nun lider tamamladığı normal sezonda playoffun bir galibiyet uzağında kalan Almanya ekibinde 13,4 sayı ve 4,2 ribaund ortalamaları ile oynayan Williams, dikkat çeken performanslara imza atmıştı.

Yıldız basketbolcu 2011 NBA Seçmeleri’nde Minnesota Timberwolves tarafından 2. sırada seçilmişti.