Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası yaptırım tehdidine yanıt!

S-400 krizine ilişkin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım planlarını eleştiren Rus senatör Aleksey Puşkov, "ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO'nun varoluş sebeplerinden biri" diyerek eleştirdi.

Rus senatör Puşkov, Washington'un Ankara'ya yönelik tehditlerine tepki gösterdi. Puşkov, Twitter'dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak. Ankara'nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD'nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO'nun varoluş sebeplerinden biri. Şimdi ittifaktakiler istedikleri kadar üyelerinin eşit haklara sahip oluşundan bahsedebilirler.

S-400 krizi

-ABD, Rus yapımı bir hava savunma sistemi olan S-400'ü satın almaktan vazgeçmesi için Türkiye'ye uzun bir süre baskı yaptı. Ancak Türkiye, ABD'nin açık yaptırım tehditlerine karşın, satın alacağı hava savunma sistemini belirlemesinin bir ulusal egemenlik meselesi olduğunu söyleyip S-400 almaktan geri adım atmadı.

-ABD'den Milli Savunma Bakanlığına gönderilen mektupta açıkça F-35 ve CAATSA "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti. Türkiye'de aynı sertlikte ABD'ye cevap vermişti. Washington-Ankara hattındaki bu krizler Türkiye'yi yıldırmadı.

-Rus yapımı S-400 sisteminin Türkiye'ye sevkiyatı 12 Temmuz Cuma günü başladı. Sevkiyatın 3. gününde toplam 6 uçak indi.