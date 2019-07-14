MHP Genel Başkanı Bahçeli'den son dakika açıklamalar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dakika açıklamalar yaptı. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. Sistem ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır.'' ifadelerini kullandı.

MHP Lideri Bahçeli Kastamonu'da vatandaşlara hitap etti.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır." diyen Bahçeli, "Sistem ülkemizin gelecek umududur." diye konuştu.

"15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi." ifadelerini kullanan Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı"

-Tam 3 yıl önce TSK içine yuvalanan terörist kadro millet ve devlete silah doğrultmuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anıyorum. 15 Temmuz'da satırları ihanet ve melanetle yazılmış karanlık bir senaryo tedavüle sokulmuştu. Amaç Türkiye'yi içten yıkmaktı. 15 Temmuz'da Türk milletinden intikam alınmak istendi. İhanet imanı geçemedi. 1 dolarlık ederi olan namussuzlar Türk milletinin haşmeti karşısında kaçacak delik aradılar. FETÖ ile mücadele sonuna kadar sürdürülmelidir.

Başkanlık Sistemi çıkışı

-Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkılmalıdır. Sistem ülkemizin gelecek umududur. Eski sisteme dönelim diyenlerin FETÖ ile irtibatları vardır. Bu konuda ihmal olamaz, hoşgörü olamaz, hatırlı ve arkası olan FETÖ'cülerin korunması veya kollanması diye bir şey söz konusu edilemez.