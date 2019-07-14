Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi

S-400'lerin ABD'ye rağmen Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Rus senatörden geldi.
Rus senatör Aleksey Puşkov , ABD'nin Türkiye'ye Rusya yapımı hava savunma sistemi S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını söyledi, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planını eleştirdi.
Puşkov Twitter hesabından “Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri” açıklaması yaptı.
Ne olmuştu?
ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'ye S-400 teslimatının başlamasının ardından Amerikan yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırımları önümüzdeki hafta duyuracağını, yaptırım için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün geçmesini beklediğini öne süren bir haber yayımlamıştı.
США вводят санкции против Турции. Анкара должна была послушно закупать ненужные ей системы «Пэтриот», а не С-400, и тогда санкций не было бы. Сбыт Штатами своего оружия союзникам - одна из целей существования НАТО. А теперь пусть в альянсе расскажут о «равноправии» его членов...— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 13 Temmuz 2019