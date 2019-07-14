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Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi

Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi

S-400'lerin ABD'ye rağmen Türkiye'ye teslimatının başlamasının ardından ABD Türkiye'ye yaptırım uygulayacak iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Rus senatörden geldi.

Rus senatör Aleksey Puşkov , ABD'nin Türkiye'ye Rusya yapımı hava savunma sistemi S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını söyledi, ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım planını eleştirdi.

Puşkov Twitter hesabından “Ankara’nın söz dinleyip kendisine gerekli olmayan Patriot sistemini satın alması gerekiyordu. S-400 sistemi almasaydı yaptırım da uygulanmazdı. ABD’nin kendi silahlarını müttefiklerine satması, NATO’nun varoluş sebeplerinden biri” açıklaması yaptı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'ye S-400 teslimatının başlamasının ardından Amerikan yönetiminin Türkiye'ye yönelik yaptırımları önümüzdeki hafta duyuracağını, yaptırım için 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü'nün geçmesini beklediğini öne süren bir haber yayımlamıştı.

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