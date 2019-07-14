Fehmi Koru Abdullah Gül ve Babacan'dan veto mu yedi bomba iddialar

Yeni parti iddialarıyla gündemden düşmeyen Ali Babacan'ın parti öncesinde yeni bir medya yapılanması için talimat verdiği ve bu yapılanmada içinde yer alacağı düşünülen Fehmi Koru'nun da veto yediği iddia edildi.

Ali Babacan’ın ekibinin medya atağı başlatacağı bilgisi kulislerde konuşulurken bu oluşumda Fethullahçı yapının gazetesinde görev yapmış isimlerin tartışma yaratmaması için projeye dahil edilmeyeceği iddia ediliyor.

Ali Babacan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başını çektiği ekibin,“medya atılımı” yapacağı iddiası ortaya atıldı. Babacan, yeni bir medya oluşumu kurulması için talimat verdi.

Babacan'dan güçlü bir gazete ve internet sitesi talimatı

Ahmet Davutoğlu’nun gazetesi olarak kabul edilen Karar Gazetesi’ne dikkati çeken eski Bakan Babacan, bu kapsamda öncelikli olarak yeni bir gazete kurulmasını istedi. Güçlü bir gazete ve internet haber sitesi kurulmasını isteyen Babacan, daha sonra gerek duyulursa bu oluşuma televizyonun da ekleneceğini kurmaylarına bildirdi.

Zaman ayarlı koru kararı

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Babacan’ın Abdullah Gül ile görüştükten sonra böyle bir karara vardığı öne sürülürken yeni medya yapılanmasında olması muhtemel isimlerin de masaya yatırıldığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Babacan ile Gül’ün bu süreçte yakın çalışma ekibinde bulunan Fehmi Koru, bu oluşum içerisinde yer almayacak. Yeni medya yapılanmasının AK Parti yönetimi ve “pelikancılar” tarafından bu yolla eleştirilmesini istemeyen Babacan’ın bu plandan Koru’yu da ayrıntılı olarak bilgilendirmediği iddia edildi.

Tartışmalardan uzak bir kişiyi görevlendirecek

Babacan’ın bu yapılanma için “tartışmalardan uzak” bir kişiyi görevlendireceği ve ekibinde muhafazakârların yanı sıra liberal yazarların da olacağı konuşuluyor. AK Parti medyasında yer alıp daha sonra muhalif kimlik bürünen ve kişisel internet sitelerinden görüşlerini paylaşabilen bazı yazarların bu gazeteye transfer edilebileceği öne sürülüyor.

Fehmi Koru'dan açıklama!

İddialarla ilgili konuşan Fehmi Koru ise yaptığı değerlendirmede, yeni parti ve siyasi gelişmeler hakkında yorum yapamayacağını, yeni medya oluşumu konusunda ise bilgi sahibi olmadığını açıkladı.