Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış etkisi altına alacak

Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.