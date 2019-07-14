Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli yağış etkisi altına alacak
Marmara, Ege, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in büyük bir bölümünde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra İstanbul'u etkisi altına alması tahmin ediliyor. Öte yandan sıcaklıklar ise Marmara'da 3 dereceye kadar azalırken, iç ve kuzey kesimlerde ise 4 dereceye kadar artacak.
Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı nasıl olacak?
Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yer yer kuvvetli rüzgar
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.