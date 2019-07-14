Eski Bakan Erkan Mumcu'dan ortalığı yıkacak iddialar! Gül ve Arınç Erdoğan'a kumpas kurdu

Yeni parti iddiaları konuşulurken AK Parti iktidarında MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu gündeme bomba gibi düşecek bir röportaj verdi. Mumcu 367 krizinde Gül ve Arınç'ın Erdoğan'a kumpas kurduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta partisinden istifa ederek yeni parti kuracağını ilan eden Ali Babacan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da kuracağı belirtilen yeni bir parti söylemleri ile ilgili geçmişte AK Parti içinde olup yollarını ayıranlar için "tarih oldular" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti iktidarının ilk yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan Erkan Mumcu, 2005 yılında AK Parti'den ayrılarak Anavatan Partisi'nin başına geçmişti. Mumcu, uzun yıllar süren sessizliğini bozarak Oda TV'ye konuştu.

2007 yılında seçimlere sokulmamasını kumpas kavramıyla açıkladı

Uzun süredir sessiz kalmasının gerekçesini "konuşacak mecra bulamamak" ifadeleriyle açıklayan Erkan Mumcu, 2007 yılında seçimlere sokulmamasını "kumpas" kavramıyla açıkladı.

367 krizi Erdoğan'a karşı Abdullah Gül seçeneği içindi; planda Arınç da var

2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaşanan 367 krizi için "367 kumpası" ifadesini kullanan Mumcu, krizin 2005'te hazırlandığını ve operasyonun içerisinde FETÖ'nün de olduğunu ifade etti. 367 krizinin Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül seçeneğini ortaya çıkarmak için hazırlandığını ifade eden Mumcu, operasyonun içerisinde Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın da olduğunu iddia etti. "O koalisyonun hala çalıştığını düşünüyorum" diyen Mumcu, bugüne gönderme yaptı.

Bir aile içi suç yaşandı hala örtmeye çalışıyorlar

2007 yılında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması durumunda ona oy vereceklerini Erdoğan'a ilettiklerini anlatan Mumcu, "bir aile içi suç yaşandı hala örtmeye çalışıyorlar" yorumunu yaptı.

Arınç, Erdoğan'ı Abdullah Gül'e mecbur etti

Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın bir mutabakat kurduğunu ancak mutabakatı Arınç-Gül ikilisinin bozduğunu kaydeden Mumcu, "Arınç, Erdoğan'ı Gül'e mecbur etti" tespitinde bulundu.

Asıl hesap vermesi gereken adam Abdullah Gül

Ergenekon operasyonlarını 2004 YAŞ kararlarında alınan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Kolordu Komutanlığı'na çıkarılması kararının tetiklediğini söyleyen Mumcu, operasyonla ordunun ABD inisiyatifi dışına çıkmasının engellendiğini iddia etti.

Gül için Majestelerinin valisi ifadesini kullandı

"Asıl hesap vermesi gereken adam Abdullah Gül" diyen Mumcu, Gül için "Majestelerinin valisi" ifadesini kullandı. Mumcu, "yanlışıyla eğrisiyle doğrusuyla Tayyip Erdoğan daha hakiki bir adam ama öteki arkadaş (Gül) öyle değil" dedi.

Mehmet Ağar şantaja uğradı

Erkan Mumcu, ANAP-DYP koalisyonunun bozulması sürecinde İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar'ın şantaja uğradığına inandığını söylerken, Ağar'ın bu sayede Susurluk davasından kolay yolla kurtulduğunu iddia etti.