Annesinin hayatı tehlikedeydi! Mehmet Öz davalık olduğu kardeşi hakkında harekete geçti!
Kız kardeşi Nazlım Öz'ün, kendisine 1 Temmuz'da bıçakla saldırıp öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden dünyaca ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz, mahkemeden korunma talep etti.
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mehmet Öz, kardeşi hakkında akılalmaz iddialarıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş ve annesinin hayatının tehlikede olduğunu iddia etmişti. Son olarak kız kardeşi Nazlım Öz’ün kendisini ölümle tehdit edip yaralamaya çalıştığını öne süren Öz, mahkemeden korunma talep etti.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Mehmet Öz, dilekçesinde “7 ay önce vefat eden babam Mustafa Öz’ün ardından kardeşimle aramızda vasi tayini, terekenin tespiti davaları açıldı. Bu yüzden aramızda husumet oluştu. Kardeşim Nazlı Öz, beni bıçakla tehdit edip yaralama teşebbüsünde bulundu” dedi.
Kardeşi yüzünden eve giremiyor: Annesinin de yaşadığı Sarıyer’deki eve kardeşi yüzünden giremediğini belirten ünlü kalp cerrahı, “Evde silahların bulunması ve kardeşimin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle konuta girememekteyim. Bu tehditlerin gerçekleşme ihtimaline karşı korunma talep ediyorum” ifadesini kullandı.
Mahkemeden karar çıktı: Mahkeme, Nazlım Öz’ün 3 ay süreyle Mehmet Öz ile Sarıyer’deki ikametten uzaklaştırılmasına ve bir sağlık kuruluşunda tedavisinin sağlanmasına karar verdi.