Annesinin hayatı tehlikedeydi! Mehmet Öz davalık olduğu kardeşi hakkında harekete geçti!

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mehmet Öz, kardeşi hakkında akılalmaz iddialarıyla mahkemeye suç duyurusunda bulunmuş ve annesinin hayatının tehlikede olduğunu iddia etmişti. Son olarak kız kardeşi Nazlım Öz’ün kendisini ölümle tehdit edip yaralamaya çalıştığını öne süren Öz, mahkemeden korunma talep etti.