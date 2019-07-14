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Beşiktaş antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde gerçekleştiren siyah-beyazlı kulüp bu sabah antrenmanlara devam etti.

Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenman kondisyon ve dayanıklılık çalışmasıydı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Futbolculara 5 grup halinde laktat testi uygulandı 

Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. İzinden dönen Ricardo Quaresma takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam saat 18.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. 

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