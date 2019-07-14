HABER /  SPOR

Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Çarşamba günü çekiliyor

İhlas Haber Ajansı
Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Çarşamba günü çekiliyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba yapılacağını açıkladı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu fikstür çekiminin 17 Temmuz Çarşamba, Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin ise 18 Temmuz Perşembe günü yapılacağını açıkladı. 

2019-2020 sezonu fikstür çekim tarihleri açıklandı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre Süper Lig fikstür çekimi 17 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcilerinin katılımı ile yapılacak. 

Spor Toto 1. Lig fikstür çekiminin de 18 Temmuz Perşembe günü yine aynı yer ve saatte gerçekleşeceği duyuruldu. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı'ndan firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği
Adalet Bakanlığı'ndan firari FETÖ'cüler için 94 ülkeyle iade trafiği
Kan donduran cinayet önce birlikte saf tutup namaz kıldılar sonra
Kan donduran cinayet önce birlikte saf tutup namaz kıldılar sonra
Beşiktaş antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor
Beşiktaş antrenmanlara hız kesmeden devam ediyor
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den son dakika açıklamalar...
Eski Bakan Erkan Mumcu'dan ortalığı yıkacak iddialar! Gül ve Arınç Erdoğan'a kumpas kurdu
Eski Bakan Erkan Mumcu'dan ortalığı yıkacak iddialar! Gül ve Arınç Erdoğan'a kumpas kurdu
Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat kimdir kaç yaşında?
Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat kimdir kaç yaşında?
Yorumlar