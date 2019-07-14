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TÜSİAD'dan çok anlamlı 15 Temmuz mesajı! İşte o açıklama

TÜSİAD'dan çok anlamlı 15 Temmuz mesajı! İşte o açıklama

15 Temmuz mesajı yayınlayan TÜSİAD, "Her zaman cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. TÜSİAD, evrensel demokratik ilkeleri ve cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunucaklarının altını çizdi. 

TÜSİAD'ın mesajı şöyle: 

"Demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, darbe girişimine karşı mücadele veren şehit ve gazilerimizi anma, demokratik kazanımlarımızın değerini vurgulama günüdür. Toplumumuzun ve devletimizin gayretleriyle bertaraf edilen bu tehlikeyi bir daha yaşamamak için demokrasimizi korumalı ve ilerletmeliyiz.

"Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz"

Demokrasimizi güçlendirmenin temel koşulları özgürlükler, hukuk devleti, güvenlik, adalet ve refah boyutlarında ülkemizi hak ettiği noktalara getirecek politikalardır. TÜSİAD her zaman evrensel demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini kararlılıkla savunmaya ve bu yönde emek vermeye devam edecektir.

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