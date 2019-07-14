Hakkari'de PKK saldırısında yaralanmıştı! Acı haber geldi

HAKKARİ 'de, 6 gün önce askeri araca düzenlenen, saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş 24 yaşındaki Salih Altuntaş, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK’lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



Tedavisi süren Altuntaş, bu sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi. Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin yarın memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.