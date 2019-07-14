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Canan Kaftancıoğlu Gezi'de ölen isimlerin ailelerini ziyaret etti

Canan Kaftancıoğlu Gezi'de ölen isimlerin ailelerini ziyaret etti

Evvel Temmuz Festivali için Hatay'da bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert'in ailelerini ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert’in ailelerini ziyaret etti. 

Twitter hesabından paylaştı

Kaftancıoğlu geleneksel Samandağ Evvel Temmuz Festivali için Antakya’ya gitti. Festival kapsamında düzenlenen panelde Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçimlerin etkilerini de yorumlayan Kaftancıoğlu, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert’in ailelerini ziyaret etti.

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