Canan Kaftancıoğlu Gezi'de ölen isimlerin ailelerini ziyaret etti

Evvel Temmuz Festivali için Hatay'da bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi'de yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert'in ailelerini ziyaret etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert’in ailelerini ziyaret etti.

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Kaftancıoğlu geleneksel Samandağ Evvel Temmuz Festivali için Antakya’ya gitti. Festival kapsamında düzenlenen panelde Türkiye’deki siyasi gelişmeler ve seçimlerin etkilerini de yorumlayan Kaftancıoğlu, Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz, Ahmet Atakan ve Abdullah Cömert’in ailelerini ziyaret etti.

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, Hatay ziyareti sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın ailesini ziyaret etti. pic.twitter.com/0kI368r12l — CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) 13 Temmuz 2019