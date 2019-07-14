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AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin'den "Patates ithalatı" çıkışı!

AK Parti Niğde Milletvekili Gültekin'den "Patates ithalatı" çıkışı!

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, 'patates ithal ediliyor' iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "üreticilerimizin ve vatandaşımızın kafasını karıştırmaya ve algı operasyonu yapmaya çalışan art niyetli kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile ithal patates konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini söyleyen AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, ithal patates alımının gündemde olmadığının kamuoyuyla paylaşıldığını kaydetti.

"Gerçeği yansıtmayan iddialar"

Bu açıklamalara rağmen, 'patates ithalatı yapılıyor, ya da yapılacak' gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığına değinen Gültekin, "Gerçeği yansıtmayan iddialar ile üreticilerimizin ve vatandaşımızın kafasını karıştırmaya ve algı operasyonu yapmaya çalışan art niyetli kişi veya kişiler olduğunu görüyoruz” dedi.

"Çiftçilerimizi zorda bırakacak hiçbir konuya izin vermeyiz"

Hükümet olarak; vatandaşların aleyhine olabilecek hiçbir konuya izin vermediklerini ve vermeyeceklerini dile getiren AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, “AK Parti, her zaman vatandaşımıza hizmet odaklı projeleri hayata geçirir. Vatandaşının aleyhinde olabilecek hiçbir şeye izin vermez. Biz hizmet odaklı siyaset yapıyoruz. Patates üretimi yapan çiftçilerimizi de zorda bırakacak hiçbir konuya izin vermeyiz“ diye konuştu.

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