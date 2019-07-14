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Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz için hummalı çalışma

Atatürk Havalimanı'nda 15 Temmuz için hummalı çalışma

Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz vesilesiyle anma programı öncesinde son hazırlıklar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlarla buluşacağı alanda dev bir platform kuruluyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin püskürtülmesinin 3'üncü senesinde, Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla buluşma programı öncesi için hazırlıklar sürüyor. Darbe girişiminin sembol yerlerinden Atatürk Havalimanı'nda yarın akşam gerçekleşecek etkinlik öncesi yapılan hummalı çalışma görüntülendi. Dev bir platformun kurulduğu görülen alanda işçiler çalışmalarına son sürat devam ediyor. Provalarda alanda açılacak dev Türk Bayrağı da objektiflere yansırken, ayrıca yarın için güvenlik önlemlerinin de üst düzeyde alınmış durumda olduğu görüldü.

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