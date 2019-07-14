HABER /  DÜNYA

Azerbaycan’da 500 yaşındaki ağacın dalı kırıldı 19 yaralı

İhlas Haber Ajansı

Azerbaycan’ın Şeki kentinde yaklaşık 500 yaşındaki ağacın dalının kırılması sonucu 19 kişi yaralandı.

Azerbaycan’ın Şeki kentinde bulunan Şeki Han Sarayı’nın bahçesinde 1530 yılında ekilen çınar ağacının dalının kırılması sonucu 4’ü ağır olmak üzere yaklaşık 19 kişi yaralandı.

5’i Suriyeli, 2’si Rus vatandaşı olan turistlerin de bulunduğu yaralılar bölgedeki hastanelere yerleştirilirken, 4 kişi ise helikopterle Bakü’ye gönderildi.

Olayın nedenlerini belirlemek için Olağanüstü Haller Bakanlığı, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Başsavcılık yetkilileri Şeki’ye geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Diyarbakır'da nehirde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
İstanbul Kağıthane'de bir çocuğun koluna demir saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ler barışın ve milli güvenliğimizin garantisi
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de küçük Bakican son yolculuğuna uğurlandı
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Rus senatör ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı mesajını verdi
Yorumlar