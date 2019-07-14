Galatasaray'da gözler transferde

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray tempoyu arttırıyor.

3 kulvarda da başarı hedefleyen sarı kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, tüm oyuncuların tamamen hazır olmasını istiyor. Deneyimli teknik adam, 90 dakika mücadele eden ve fizik olarak ayakta kalan bir takım isterken İtalyan kondisyoner Bartali özellikle kuvvet ve dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık veriyor.

Yeni transferler takıma çabuk adapte olurken Avusturya kampı takımdaki bir çok oyuncunun geleceği hakkında belirleyici rol oynayacak.

Fernando'yu 4.5 milyon Euro'ya Sevilla’ya gönderen sarı kırmızılılarda öncelik forvet değil orta saha transferi... Teknik direktör Fatih Terim bu bölgeye 2 takviye birden isterken özellik olarak hem oyunu 2 yönlü oynayabilecek hem skora direkt katkı yapabilecek isimler üzerinde durulmasını istiyor. Fulham'dan Jean Michael Seri'yi listesine alan sarı kırmızılılar'ın Fildişi Sahilli oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibinin kapısını çalması bekleniyor.

Öte yandan İspanya basınına göre Sevilla'nın Arjantinli yıldızı Ever Banega konusunda Galatasaray'ın çalışmaları sürerken gündemdeki bir diğer isim olan Mesa'nın kulübüyle arasındaki bonservis sorununu çözmesi halinde sarı kırmızılılara transfer olabileceği iddia ediliyor.