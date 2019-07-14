Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ndeki toplantının ardından, Çengelköy'deki bir restorana uğradı. Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Sayfa 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldiği toplantının ardından, Çengelköy'deki bir restorana uğradı.

122
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Sayfa 2

Erdoğan, burada kendisine ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

222
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Sayfa 3

Daha sonra, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışındaki Şehitler Makamı yakınında yapımı tamamlanan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden Erdoğan, burada incelemelerde bulundu.

322
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Sayfa 4

Erdoğan, müzeden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları da selamladı.

422