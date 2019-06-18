Adnan Oktar'ın müridi çıktı Zerrin Özer eşi Murat Akıncı'yı boşuyor!

Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Zerrin Özer ve Murat Akıncı, geçtiğimiz gün Zekeriyaköy'de Özer'in villasının bahçesinde evlenerek dünyaevine girmişlerdi. Bu evlilik medyaya düşünce taze damadın tüm kirli çamaşırları da ortaya serildi. Öyle iddialar vardı ki Zerrin Özer şok üstüne şok yaşadı.