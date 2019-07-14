Antalya'da kazadan mucize eseri kurtulan motosiklet sürücüsü

“Hayatımı önce Allah’a, sonra bakanımız ve kaskıma borçluyum”

Kaskını takmamış olsaydı sonucun ölümle sonuçlanacağını belirten Tatlı, “Hayatımı ilk önce Allah’a, sonra da bakanıma ve kaskıma borçluyum. Bakanımızın bu uyarısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Kafamda herhangi bir yara yok, çünkü kaskım sağlamdı. Kaskımın ipini takmamış olsaydım kaskım kafamdan çıkacaktı. Şuan mesela 5 kaburgamda kırık var. Eğer diğer ekipmanları takmış olsaydım onlar da olmayacaktı” ifadelerini kullandı.