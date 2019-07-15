Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken 15 Temmuz mesajı

İBB Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda '15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.