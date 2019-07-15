HABER /  POLİTİKA

Erdoğan imzaladı! İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu

Erdoğan imzaladı! İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un yeni müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı oldu.

Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.

Göreve Mehmet Emin Maşalı getirildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler
Foto Galeri Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri paylaşımı! Hasan Kaçan ile birbirlerine girdiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pençe harekatında sıcak gelişme Kuzey Irak'ta 8 terörist öldürüldü
Pençe harekatında sıcak gelişme Kuzey Irak'ta 8 terörist öldürüldü
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
Bakanlık Pençe-2'de yeni gelişmeyi duyurdu! 8 terörist öldürüldü
İsrailli Bakan Peretz'den kriz çıkaracak sözler! Batı Şeria'nın tamamı ilhak edilmeli
İsrailli Bakan Peretz'den kriz çıkaracak sözler! Batı Şeria'nın tamamı ilhak edilmeli
Erzurum Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Erzurum Oltu'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adnan Oktar örgütünün FETÖ bağlantısı gün yüzüne çıktı bakın nasıl?
Adnan Oktar örgütünün FETÖ bağlantısı gün yüzüne çıktı bakın nasıl?
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Aşure ayı bu sene zaman 2019 hangi ayda başlıyor?
Yorumlar