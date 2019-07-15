Erdoğan imzaladı! İstanbul'un yeni müftüsü Mehmet Emin Maşalı oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre İstanbul'un yeni müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı oldu.
Söz konusu karar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince verildi.
Göreve Mehmet Emin Maşalı getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan İstanbul İl Müftülüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı görevlendirildi.
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