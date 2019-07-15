Hasan Kaçan'dan Gökhan Oğuz'a ağabey tavsiyesi: Darbecilerden nefret edeceksin Gökhan!
15 Temmuz afişlerindeki karikatür çizimlerinden hoşlanmadığını, darbecilerin görsellerde olmadığını, Türk askerinin itibarının düşünülmediğinin söyleyen sanatçı Gökhan Özoğuz, oyuncu Hasan Kaçan'la sosyal medyada tartıştı.
15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünde Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ile oyuncu Hasan Kaçan arasında afiş tartışması yaşandı.
Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz için hazırlanan bazı afişlere tepki gösterdiği paylaşımında şunları söyledi: Bu çizimlerinden nefret ediyorum. Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor.
Türk askerinin itibarına vurgu
Türk askeri olgunun itibarını zedeler mi diye düşünmeden konması korkunç. Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk askeridir. Bunlar derhal yasaklansın.
Darbecilerden nefret edeceksin Gökhan!
Özoğuz'un paylaşımına tepki gösteren oyuncu Hasan Kaçan ise şunları yazdı: Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin Gökhan! Alçak darbeciler 251 evladımızı şehit etti Gökhan! 251 can toprak altında Gökhan!