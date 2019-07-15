15 Temmuz darbe girişimi en karanlık gecede dakika dakika yaşananlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 3 yıl önce 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sokağa çıkan halk büyük bir kahramanlık örneği sergiledi. 251 kişiyi şehit verdiğimiz o gece neler yaşandı? İşte yaşananlar...

FETÖ'nün 251 kişiyi şehit ederek hain emellerini gerçekleştirmek istediği darbe girişiminde, yaşananların üzerinden 3 yıl geçti.

Darbe girişiminin en yoğun yaşandığı illerden İstanbul'daki birçok önemli nokta vatandaşların tepkisi sayesinde işgalden kurtarıldı.

İstanbul'da stratejik bölgeleri hedef alan darbeciler, önce şehrin iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini saat 22.00 sıralarında tek taraflı trafiğe kapattı.

Cumhurbaşkanı halkı meydanlara davet etti

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın bir televizyon kanalına bağlanarak olayları "kalkışma" diye nitelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etti.

Binlerce vatandaş Boğaziçi köprüsü'ne akın etti

Bu çağrı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da karşılık buldu, binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Köprüyü geçmeye çalışan vatandaşlara darbeci askerlerce ateş açıldı. Askerler, halkın direnişini kıramadı, sabaha karşı teslim olmak zorunda kaldı.

İşte saat saat 15 Temmuz'da yaşananlar;