Erkan Mumcu'nun tartışma yaratan Gül sözleri! Ahmet Hakan'dan çok sert eleştiriler

Erkan Mumcu'nun açıklamalarını değerlendiren Ahmet Hakan, AK Parti’lilere seslenerek "Sırf Abdullah Gül’ü karalıyor diye Erkan Mumcu’nun bu çirkin bel altı vuruşuna sahip çıkmayın!" ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan Hürriyet'teki köşesindeki "Yobazlığın, fanatikliğin, azgınlığın dini, imanı, ideolojisi falan olmaz" başlıklı yazısında Erkan Mumcu'nun yıllar sonra ODATV’ye yaptığı açıklamalarda eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “majestelerinin valisi” ifadelerini sert bir dille eleştirdi.

Hakan'ın yazısında şunlara değindi:

"Çirkin bir bel altı vuruş"

Abdullah Gül’ü en çok eleştirenlerden biriyim. Sinsiliğini, armut piş ağzıma düşçülüğünü, ürkekliğini, garanticiliğini, risk almaktan kaçınmasını, “Şunlar iyice yıpransın da top benim ayağıma gelsin” diye beklemesini falan... Kıyasıya eleştirdim. Ancak bu durum Abdullah Gül’e “majestelerinin valisi” denmesini... Çirkin bir bel altı vuruş olarak değerlendirmeme engel olmaz, olamaz.

"Verecek bir cevap bulamayabilirsiniz"

AK Partililere tavsiyem şudur: Sırf Abdullah Gül’ü karalıyor diye Erkan Mumcu’nun bu çirkin bel altı vuruşuna sahip çıkmayın! Çünkü size... “Ne yani? Siz majestelerinin valisini... Bu ülkeye... Dışişleri bakanı mı yaptınız? Başbakan mı yaptınız? Cumhurbaşkanı mı yaptınız?” sorusu sorulduğunda... Verecek bir cevap bulamayabilirsiniz.

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