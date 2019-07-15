Dilipak tartışmanın fitilini ateşledi! 15 Temmuz ile ilgili çarpıcı sorular

"15 Temmuz" başlığıyla yayımlanan yazısında Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, FETÖ’ye karşın etkin bir mücadele yürütülmesine rağmen hala bazı noktaların karanlıkta kaldığını belirterek eleştirilerde bulundu.

Abdurrahman Dilipak, "Mesela darbe günü İncirlik’te yaşananları ne zaman öğreneceğiz.. Darbe girişimi öncesi sırası ve sonrasında ABD, İngiltere, Almanya, Yunanistan, İsrail ve Rusya’da yaşananlar nelerdi!" diye sordu.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin dikkat çeken sorular soran Abdurrahman Dilipak, yazısında şunlara değindi:

"İçlerine bakmaya cesaret edemiyorlar"

Siyasilere ilişkin de düşüncelerini paylaşan Dilipak "Ben merak ediyorum, 15 Temmuz darbe girişiminden hükümet üyeleri ne zaman haberdar oldular, haber aldıktan sonra ne yaptılar, o gece neredeydiler, saat kaçta ortaya çıktılar. Bildiğim kadarı ile bu konuda, o güne ilişkin kitap hacminde açıklama yapan yalnız Davutoğlu oldu.

Bu konuda sadece AK Parti değil, diğer partilerdeki yöneticiler de neredeydiler ve ne yapıyordular! Ne yazık ki, hâlâ birileri kendi içlerine bakmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü bunların arkasında diğer darbelerin de arkasında olan “iyi saatte olsunlar” var!" ifadelerini kullandı.

“Hoca efendi ile birlikte dönmek için orada bulunanlar kimlerdi"

“Darbeye hayır” demek için akın akın sokaklara inen, savaş uçaklarına tanklara direnen halk 15 Temmuz’un asıl kahramanlarıdır. O güne dair halkın bildiği birçok gerçek henüz gün yüzüne çıkmış değil. Mesela o günden önce ABD’ye gidip “Hoca efendi ile birlikte dönmek için” orada bulunanlar kimlerdi.

"Bunlar şimdi neredeler?"

Onları Türkiye’de karşılamak için heyecanla bekleyenler, planlar yapanlar, billboardları hazırlayanlar, şehri donatmaya hazırlayanlar kimlerdi! Bunlar şimdi neredeler. Sahi MİT ve Emniyet bu süreçte ne yapıyordu. JİTEM neredeydi, Genelkurmay İstihbaratı ne yapıyordu. Buna benzer daha birçok cevabını bekleyen sorular var. Genelkurmay başkanının, MİT müsteşarının özel kalemleri, Cumhurbaşkanının yaverleri hep örgüt üyesi! Darbe olacağını, bilmesi gerekenler dışında neredeyse herkes biliyor! Zaten bugüne kadar hiçbir darbe ansızın ve sessizce gelmedi. Davul çala çala geldiler.

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