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S-400 sevkıyatında 4. gün! 8. Rus uçağı da Ankara'daki Mürted Üssü'ne iniş yaptı

S-400 sevkıyatında 4. gün! 8. Rus uçağı da Ankara'daki Mürted Üssü'ne iniş yaptı

S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da Ankara'daki Mürted Üssü'ne geldi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin parçaları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda 8. Rus uçağı da bu sabah Ankara'daki Mürted Üssü'ne iniş yaptı.

Sevkiyat bugün de devam etti

Milli Savunma Bakanlığı tarafından S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının bugün de devam ettiği açıklandı.

Burada birleştirilecek

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Füze dışındaki parçalar hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek ve burada birleştirilecek. 

Füzeler deniz yoluyla gelecek

Bu kapsamda 8 uçakla gönderilen parçalar güvenli hangarlara yerleştiriliyor. S-400 hava savunma sisteminin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.

Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

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