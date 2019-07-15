Erdoğan-Şimşek görüşmesinin arka planını yazdı! Selvi'den çok konuşulacak ifadeler

"Şimşek’e ekonominin başına geçmesi önerildi mi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek görüşmesine ilişkin detaylar aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babacan'la bir araya geldiğini hatırlatan Selvi, Şimşek'le gerçekleşen görüşmenin ise farklı bir havada cereyan ettiğini söyledi.

"Erdoğan’ın Mehmet Şimşek’le görüşmesi ise farklı bir havada cereyan ediyor." diyen Selvi Hürriyet'te şunları yazdı:

"Verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış"

Görüşmede Erdoğan, Şimşek’e ekonominin başına geçmesi yönünde bir teklifte bulunmuyor. Çünkü daha önceden aracılar vasıtasıyla nabzını yoklamıştı. AK Parti cephesinden edindiğim izlenime göre verimli bir görüşme gerçekleşmiş. Şimşek, uluslararası sermaye hareketleri ve küresel ekonomi konusunda değerlendirmelerde bulunmuş. Erdoğan verdiği bilgilerden dolayı memnun kalmış.

’Zaman zaman bir araya gelelim’ teklifi

Şimşek’e ’Zaman zaman bir araya gelelim’ demiş. Şimşek de 12 yıl bakanlığını yaptığı Erdoğan’a teşekkür etmiş. Yani Erdoğan’dan bakanlık teklifi yok. Şimşek’in de bu teklifi reddetmesi gibi bir durum söz konusu değil. Şimşek’in görevinden ayrılıp yeniden kabineye girmek gibi bir düşüncesi yok. En az 1.5-2 yıl Qinvest’teki görevini sürdürmekte kararlı olduğu söyleniyor. İki saat süren Erdoğan-Şimşek görüşmesi olumlu izlenimlerle sonuçlanıyor.

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