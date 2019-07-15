Türkiye 15 Temmuz kahramanlarını saygıyla anıyor

15 Temmuz kahramanları bugün tüm Türkiye'de ve dünyada düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 250 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye’de 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenecek törene katılacak akşam da İstanbul Atatürk Havalimanı’nda vatandaşlarla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliyede darbecilere direnerek şehit olanların anısına yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törene katılarak anıta çiçek koyacak. Ardından Millet Camii’nde hatm-i şerif merasimine katılacak.

Meclis’te özel oturum

Erdoğan, 15 Temmuz günü terör örgütü FETÖ üyelerinin bombalarına hedef olan gazi Meclis’teki özel oturuma katılacak. 14:00’te toplanacak genel kurulda TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un birleşimi açmasının ardından Meclis’te temsil edilen gruplar adına konuşmalar yapılacak.

O binanın açılışı yapılacak

Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’da görüşmeleri izledikten sonra 15 Temmuz gecesi hainlerin diğer bir hedefi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeniden yapılan binasının açılışını yapacak.

Erdoğan, Atatürk Havaalanında vatandaşlarla bir araya gelecek

Erdoğan, Ankara’daki programlarının ardından akşam saatlerinde İstanbul’a geçecek. Erdoğan’ın darbeye karşı direnişin simgesi haline gelen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde ve Atatürk Havalimanı’nda programları olacak. Erdoğan, Atatürk Havaalanında vatandaşlarla bir araya gelecek.

15 Temmuz kahramanlarını saygıyla anıyoruz

15 Temmuz gecesi bir grup alçak, sinsi planlarını gerçekleştirmek için harekete geçti. Asil Türk milletinin vatan sevgisini hesap edememişlerdi. Hain darbe girişimine karşı milletini, bayrağını, vatanını ve devletini korumak için destan yazan 250 şehidi ve 2 bin 703 gaziyi unutmayacağız.