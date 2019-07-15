Yerli PISA ABİDE'den çok konuşulacak araştırma: Öğrenciler okuduğunu anlamıyor

PISA'nın alternatifi ABİDE araştırmasına göre Türkiye'de öğrencilerin yüzde 66'sı okuduğunu anlamıyor.

Söz konusu durumu Türk toplumunun kitapla problemi olmasına bağlayan Prof. Selçuk Şirin, "Yazarı yargılıyor, kitabı yasaklıyoruz" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), PISA ve TIMSS’e rakip olarak hayata geçirdiği ABİDE araştırması açıklandı.

Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirmesi (ABİDE) adlı çalışma, Türkiye genelinde dördüncü ve sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik yapıldı. 81 ilde, bin 230 okulda toplam 116 bin sınıf öğrencisine yönelik gerçekleştirildi.

"Öğrenciler en temel becerilerde yetersiz"

-ABİDE’nin sonuçlarına göre öğrenciler en temel becerilerde yetersiz, dört işlem yapamaz ve okuduklarını anlayamaz durumda. Öğrencilerin başarısızlığı ilkokulda başlıyor ve ilerleyen sınıflarda da giderek artıyor.

-Raporda ayrıca Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 1.6'sı, matematikte yüzde 16.4'ü, fen bilimlerinde 9.4'ü, sosyal bilgilerdeyse 4.4'ünün temel altı düzeyde olduğu görülüyor.

-Rakamlar, ABİDE’nin sonuçlarının da PISA ile örtüştüğünü gözler önüne seriyor. PISA’nın 2017 verilerine göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında matematikte 49, fen bilimlerinde 52 ve okumada 50’inci sırada yer alıyordu.

"1 milyon çocuğun evinde kitap yok"

-ABİDE araştırmasının sonuçlarına göre okuduğunu anlama konusunda Türkçe testinde öğrencilerin yüzde 66.1’i orta ve altında, yüzde 33.9’u ise orta üstünde cevaplar verdi.

-New York Üniversitesi’nde profesör olarak ders veren, çocuk gelişimi ve eğitimi üzerine çalışmalar yapan Selçuk Şirin’e göre Türkiye’de öğrencilerin en büyük sorunu kendi anadilinde okuduğunu anlayamama.