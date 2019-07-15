HABER /  GÜNCEL

Şırnak'ta PKK'nın tuzakladığı EYP patladı 1 işçi öldü

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi de yaralandı.

Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kerkür askeri üs bölgesinde, yol yapımı sırasında PKK’lı teröristler tarafından daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada, bölgede çalışan 3 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, helikopter ile Şırnak Askeri Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Operasyon başlatıldı

Güvenlik güçleri, bölgede operasyon başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan darbe gecesi yaşadıklarını anlattı
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan darbe gecesi yaşadıklarını anlattı
Piyasalar kapalı ancak dolarda dalgalı seyir sürüyor!
Piyasalar kapalı ancak dolarda dalgalı seyir sürüyor!
Yerli PISA ABİDE'den çok konuşulacak araştırma: Öğrenciler okuduğunu anlamıyor
Yerli PISA ABİDE'den çok konuşulacak araştırma: Öğrenciler okuduğunu anlamıyor
Erkan Mumcu'nun tartışma yaratan Gül sözleri! Ahmet Hakan'dan çok sert eleştiriler
Erkan Mumcu'nun tartışma yaratan Gül sözleri! Ahmet Hakan'dan çok sert eleştiriler
Neymar'dan olay açıklamalar! Taraftar deliye döndü
Neymar'dan olay açıklamalar! Taraftar deliye döndü
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Hacamat hangi günler yapılmaz adetken hacamat olur mu?
Yorumlar