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Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz mesajı! Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz

Avrupa Birliği'nden 15 Temmuz mesajı! Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini 15 Temmuz'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Mogherini, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilecek Dış İlişkiler Konseyi toplantısı girişinde açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile az önce Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri hakkında görüştüğüne dikkati çeken Mogherini, "Konuşmama Türk halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu belirterek başladım. Bugün darbe girişiminin üçüncü yıl dönümü ve hepimiz o günü ve o geceyi çok iyi hatırlıyoruz. Türk halkıyla dayanışmamız sorgulanamaz" ifadelerini kullandı.

Kararın nasıl izleneceğini görüşecek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin Mogherini, "Bugün üye ülkeler, sondaj faaliyetleriyle ilgili AB liderlerinin haziran ayında aldığı kararın nasıl izleneceğini görüşecek" diye konuştu.

Mogherini, toplantıda, İran nükleer anlaşması, göç, Afrika ve Libya gibi başlıkların ele alınacağını söyledi.

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