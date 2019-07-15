Meclis'teki 15 Temmuz oturumundan son dakika açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz özel oturumunda son dakika açıklamalar...

15 Temmuz gecesi hasar gören otomobiller ile polis araçları, TBMM Ana Binası önünde sergilendi.

Açılış konuşmasını yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz gecesi yüce ve gazi Meclis'in uğradığı saldırı, o saldırı karşısında milletvekillerimizin ve çalışanlarımızın gösterdiği direniş, milletimizin o gece bütün yurt sathında sergilediği kahramanlığın adeta bir hülasası gibidir." ifadelerini kullandı.

Şentop'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Düşmanlarımız haberdar olsunlar ki..."

-Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki, işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun, 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır.

"Üzerinde özenle durulması gerekiyor"

-15 Temmuz'un üzerinde özenle durulması gerekiyor. O gece bu yüce çatı altında darbeye karşı takınılan tavır, TBMM'nin milletle ne kadar uyum içinde olduğunun ve milli iradeyi ne kadar hakkaniyetle temsil ettiğinin apaçık delili olmuştur. Türkiye, bugün artık sadece bir ülkenin ve bir coğrafyanın adı değildir. Türkiye bugün, bir umudun, bir hamlenin ve insanlık davasının adıdır. Türkiye bugün, sadece vatanımızın değil, aynı zamanda vazifemizin adıdır.