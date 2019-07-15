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Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz Özel Oturumunu tek başına böyle izledi!

Ahmet Davutoğlu 15 Temmuz Özel Oturumunu tek başına böyle izledi!

Meclis'teki 15 Temmuz Oturumunda yeni parti kuracağı belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da takip etti. Davutoğlu'nun Meclis'te tek başına oturbası dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de 15 Temmuz Oturumu gerçekleştirdi. Son dönemlerde yeni parti iddialarıyla gündeme geniş yer bulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da TBMM'de gerçekleştirilen 15 Temmuz Özel Oturumu'nu izlemesi dikkat çekti.

"Bugün birlik günü"

Davutoğlu, özel oturumu izledi. Meclis'e gelişinde yeni parti iddialarıyla ilgili soruları "Bugün birlik günü" sözleriyle yanıtlayan Davutoğlu, eski başbakan ve meclis başkanları için ayrılan locadan Genel Kurulu izledi.

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