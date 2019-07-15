Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratan çıkış! Erdoğan'ı çağıracak ve soracak...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yürekli bir savcı arıyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak; 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ'nün siyasi ayağı da çözümlenmiş olacak" diye konuştu.

15 Temmuz'un doğrudan bir darbe girişimi olduğunu söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetimize, demokrasimize, tarihsel birikimimize yapılmış açık bir saldırıdır. 15 Temmuz 2016'da, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişimi, halkımızın, parlamenterlerimizin ve tüm siyasi partilerin demokrasiye bağlılıkları doğrultusunda kullandıkları 'Direnme Hakkı' sayesinde başarısızlığa uğratılmıştır" ifadesini kullandı.

"Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak"

Kılıçdaroğlu, "Halen bu ülkede yürekli savcılar bulunduğuna inanıyorum, inanmak istiyorum. Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak, 'Ne istediler?' ve 'Siz ne verdiniz?' İşte o gün FETÖ'nün siyasi ayağı çözümlenmiş olacaktır. İşte o gün bu kanlı darbe girişimi aydınlığa kavuşmuş olacaktır. İşte o gün 20 Temmuz sivil darbe sürecine sokulan Türkiye’nin hukuk düzeni, darbe hukukundan arınma yolunda en büyük adımı atmış olacaktır. Ve o gün gerçekten de cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak konusunda çok büyük bir yol kat etmiş olacağız. Ve o gün cumhuriyeti kuranların vasiyetini yerine getirmiş olacağız" şeklinde konuştu.