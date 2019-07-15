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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Elçiliğin mesajında "15 Temmuz darbe girişiminin şehitlerini saygıyla anıyoruz. Rusya, devlet işlerinde anayasaya aykırı eylemleri ve şiddeti kesinlikle kabul edilemez bulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

​Moskova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen anma töreninde konuşan Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, “Rus dostlarımızın bu konuda gösterdikleri hassasiyeti takdirle karşılıyoruz. FETÖ’nün yurt dışı yapılanması ile mücadele halihazırda en önemli gündem maddelerinden biridir” demişti.

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