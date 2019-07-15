Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'nın yeni prensi o olacak

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı takıma gençlik aşılıyor. Siyah beyazlılarda Avcı tecrübeli oyuncuları genç oyuncularla harmanlayarak yeni bir Beşiktaş kurgusu yaratmak istiyor.

Siyah beyazlılarda teknik heyet çalışmalarda önceliği motivasyona verdi. Oyunculara bire bir özel programlar çıkartılırken fiziksel özellikleri zayıf çıkan futbolcuların antrenörler eşliğinde çalışarak eksik yanlarının kapatılması hedefleniyor.

Çok pas yapan bir oyun kurgusu düşünen Avcı Oğuzhan Özyakup'a çok güveniyor. Formdan düşen Oğuzhan'ın stilini çok beğenen teknik adamın yeni sezonda adem Ljajıc ile birlikte Oğuzhan'dan daha fazla faydalanmayı planlıyor.

Umut Meraş, Beşiktaş'ı bekliyor

Transfer sezonun başında anlaşılan Umut Meraş ise Beşiktaş'ı bekliyor. Bursaspor ile antrenmanlara çıkan milli oyuncu yeni sezonda İstanbul'da forma giymek istediğini kulübüne iletti. Siyah beyazlıların bu transfer için tekrar masaya oturacağı gelen haberler arasında...

Beşiktaş'ta kampa katılmayan Medel'in ise gelecek sezon kadroda olmama ihtimali ağır basıyor. Tecrübeli orta sahaya gelecek transfer tekliflerine yönetim tarafından onay verilecek.