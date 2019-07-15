Galatasaray'da Fatih Terim'den transfer raporu

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Temmuz'dan bu yana Florya Metin Oktay tesislerinde sürdüren Galatasaray, ilk etabı tamamladı ve iki günlük izne çıktı. Sarı kırmızılılar, 17 Temmuz'dan itibaren çalışmalarını Avusturya'da sürdürecek.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, üç kulvarda mücadele edecek oyuncularının tamamen hazır olmalarını isterken, İtalyan kondisyoner Bartali, Avusturya'da dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarına daha fazla ağırlık verecek. Galatasaray, Avusturya'da Leipzig'in yanı sıra iki takımla daha hazırlık maçı oynamayı planlıyor.

Kadrosuna şu ana kadar 5 oyuncu katan sarı kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına da hız verdi. Fernando Reges'i 4 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya gönderen Galatasaray, öncelikle orta sahaya takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, yönetime 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen en az 2 transfer yapılması yönünde rapor verdi.

Listenin en tepesinde Ever Banega bulunuyor

Listenin en tepesinde bulunan Ever Banega konusunda girişimler sürerken, Arjantinli futbolcunun alternatifi Roque Mesa. İspanyol basını, Mesa'nın ancak kulübüyle arasındaki bonservis sorununu çözdüğü takdirde Galatasaray'a imza atabileceğine vurgu yapıyor.

Ayrıca Jean Michel Seri'yi kiralama konusunda ısrarcı olan sarı kırmızılı ekip, titiz bir çalışma yürütüyor. Fulham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Fildişi Sahilli 27 yaşındaki oyuncuya Avrupa'nın birçok takımının talip olması üzerine girişimler hızlandırıldı.

Fernando Muslera'ya genç ve yetenekli bir alternatif arayan Galatasaray'da Okan Kocuk gündemdeki yerini korurken diğer isimler için de nabız yoklanıyor.