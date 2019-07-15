Macron'dan Avrupa'yı sarsan açıklama

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) daha hızlı ve etkin karar alması gerektiğini belirterek, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor." dedi.

Macron, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında mevkidaşı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Fransız lider, Sırbistan Sarayı'ndaki görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki tarihi bağların çok eskiye dayandığını belirterek, "İki ülke olarak özgürlüğe çok bağlıyız. Aramızda sorunları çözecek ve anlaşmazlıkları aşacak bir dostluk var." dedi.

Ziyaretin amaçlarından birinin de Sırbistan ile ortak gelecek inşa etmek olduğunu kaydeden Macron, bugün imzaladıkları eğitim, kültür, ulaşım, savunma ve enerji alanlarındaki iş birliği protokollerinin ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını söyledi.

Macron, Sırbistan'ın büyük bir Avrupa ülkesi olduğunu vurgulayarak, "AB, Sırbistan'ı üyeliğe kabul etmek için reformlar uygulamalı, zira AB mevcut 28 üyesiyle iyi çalışamıyor. AB, daha hızlı ve etkin karar almalı." diye konuştu.

Sırbistan ile Kosova arasındaki meselenin "zor bir durum" olduğunu belirten Macron, "Kosova meselesinin çözümüne ilişkin Sırbistan, Kosova ve Almanya'nın da olacağı özel bir toplantı yapacağım. Meselenin çözümünde etkili ve evrensel bir anlaşma sağlanmalı, zira iki taraftan da kaynaklanan sorunlar var." ifadelerini kullandı.

Macron, Sırbistan ile Kosova'nın birer Avrupa ülkesi olduğunu söyleyerek, "AB de Kosova meselesinin çözümü için yardımcı olmalı, çünkü bu bizim de sorumluluğumuzdur. Diyalog sürecinin yenilenmesini ve birkaç ay içinde meselenin çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz." dedi.

"Macron'un ziyareti onur verici"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de Macron'un ülkesini ziyaret etmesinin Sırbistan halkı için onur verici olduğunu belirterek, daha önce hiçbir mevkidaşı ile bu kadar uzun ve kapsamlı bir görüşme yapmadığını söyledi.

Fransız mevkidaşının Batı Balkanlar hakkındaki düşüncelerini dinleme imkanı bulduğunu aktaran Vucic, AB'ye üyelik sürecinde Fransa'dan kendilerine destek olmalarını talep ettiğini dile getirdi.

Vucic, Kosova meselesinin çözümü noktasında da mevkidaşından yardım istediğini belirterek, Fransa'nın yalnızca Sırbistan değil, tüm bölge ülkeleritarafından önemli kabul edilen bir ülke olduğunu ifade etti.

Fransa'dan 50 roket satın alacaklarını aktaran Vucic, "Askeri anlamda tarafsız olan ülkemiz, kendisini savunmak için gerekli donanıma sahip olmak adına elinden geleni yapıyor." dedi.

Vucic, "Ben hayalperest biri değilim, ancak güçlü bir Fransa ve güçlü bir Macron'un Avrupa'da büyük değişikliklere imza atarak ülkemize de birçok alanda katkı sağlayabileceğine inanıyorum." diye konuştu.