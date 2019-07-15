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Başkanlardan güne damga vuran fotoğraf!

Başkanlardan güne damga vuran fotoğraf!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen programa katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı taşıyan uçak saat 20.10'da Atatürk Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, KayserisporBaşkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Yiğiter de 15 Temmuz etkinliğine katıldı.

Yiğiter, Atatürk Havalimanı’nda çekilen fotoğrafı "15 Temmuz şehitlerimizi anmak üzere ülkemizin köklü kulüplerinin kıymetli başkanları ile birlikte Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz" notuyla paylaştı.

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