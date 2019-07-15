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Meksika sınırından giren göçmenler ABD'den sığınma hakkı talep edemeyecek

Anadolu Ajansı
Meksika sınırından giren göçmenler ABD'den sığınma hakkı talep edemeyecek

ABD'de Donald Trump yönetimince yapılan düzenlemeyle, Orta Amerika ya da herhangi bir üçüncü ülkeden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye giriş yapan göçmenlerin sığınma hakkı talep etmeleri yasaklanıyor.

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme 16 Temmuz Salı günü yürürlüğe girecek.

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