Esed rejiminden ilk S-400 yorumu

Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemine ait parçaları taşıyan 9. uçak da Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı.

S-400 sevkiyatı devam derken Esed rejiminden bir açıklama yapıldı. Suriye'nin Moskova Büyükelçisi Riyad Haddad, Türkiye'ye S-400 sevkiyatının kendilerini rahatsız etmediğini söyledi.

Haddad, "Türkiye şu anda Rusya ile beraber garantör ülke rolünde ve adımlarını Rusya ile beraber koordine ediyor. Bu yüzden bu konu bizim ilgi alanımıza girmiyor" dedi.