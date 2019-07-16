HABER /  GÜNCEL

İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi

İmamoğlu ile Erdoğan ilk kez bir arada görüntülendi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı protokolde karşıladı ve tokalaştılar.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk defa aynı karede yer aldı.

Çok sayıda kişi Erdoğan'ı karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"na katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen Erdoğan'ı taşıyan özel uçak TUR, saat 20.05'te Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne indi. Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da İstanbul'a geldi. Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş adamı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açılışını yaptı
Foto Galeri Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açılışını yaptı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Halit Kıvanç öldü mü? Oğlundan açıklama geldi!
Halit Kıvanç öldü mü? Oğlundan açıklama geldi!
15 Temmuz’un tarihi ses kaydı ortaya çıktı
15 Temmuz’un tarihi ses kaydı ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Esed rejiminden ilk S-400 yorumu
Esed rejiminden ilk S-400 yorumu
Bakan Soylu açıkladı! İşte 3 yıllık terör bilançosu
Bakan Soylu açıkladı! İşte 3 yıllık terör bilançosu
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yorumlar