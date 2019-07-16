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81 ildeki 90 bin camide şehitler için sela okundu

81 ildeki 90 bin camide şehitler için sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, dün gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulundu.

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