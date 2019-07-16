Cemil Çiçek'ten yeni kurulacak partilere 6 uyarı! Bunları yapmazsanız...

2011–2015 yılları arasında TBMM Başkanlığı yapan, şimdilerde ise YİK'de yer alan Cemil Çicek, "Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez" diyerek kamuoyunu bir süredir meşgul eden yeni kurulması muhtemel partilere 6 maddelik öneride bulundu.

Geçmiş dönemlerde AK Parti kadrolarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı yapan, aktif siyaseti bıraktıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine seçilen Cemil Çiçek, yeni kurulacak parti veya partilere 6 maddelik öneride bulundu.

Yeni partinin ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin net bir görüşünün olması gerekir diyen Çiçek, "Doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlarla kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur" ifadesini kullandı.

Çicek, "Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez" diye konuştu.

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, bugünkü "Cemil Çicek'in gözüyle siyaset..." başlıklı yazısında Çiçek'in yeni partiler hakkında düşüncelerini aktardı.

İşte o yazıdan ilgili bölüm;

"Yeni partiler üzerine medyaya bazı görüşleri yansımış, onlara yönelik değerlendirmeler de yapılmıştı. Konuşmamız, bir anlamda Cemil Çiçek'in 'herkese mesajı' niteliğinde oldu. Mevcut partilere, yeni yola çıkanlara ve herkese…"

"İşte o konuşmadan aldığım notlar:

-Yeni bir partinin öncelikle şu başlıklara ilişkin kendine özgü bir değerlendirmesi olmalıdır.

1- Mevcut sistemle ilgili ne düşünüyor? Bu sistem mi revize edilmeli, yoksa parlamenter düzen mi gelmeli, parlamenter düzen isteniyorsa onun parametreleri ne olmalı? Bu sistem iyi de şoför mü kötü, yoksa bu sistemin problemli yanları ne? Bunlar ifade edilmeli.

2- Yargı sistemi. Yargıda önemli olan tarafsızlıktır. Tarafsızlığı sağlamayan bağımsızlık başka sorunlara yol açar. Türkiye onu da gördü. Onun için yeni parti yargıdaki öncelikle tarafsızlık sorununu nasıl çözeceğini ortaya koymalıdır.

3- Türkiye'de ekonomik bir sorun var, bu bir gerçek. Onun için yeni partinin bu ekonomik sorunları nasıl çözeceğine ilişkin çok net bir görüşü olmalı.

4- Dış politika. Şu anda Türkiye dış politikada da sıkıntılı bir dönem yaşıyor. Ancak bu sorunların bir kısmı çok derin köklere sahip. Diyelim PKK. Yeni parti genel geçer ifadelerle değil, açık ve net diyelim AB ile, ABD ile, Rusya ile, Çin ile, İslam dünyası ile ilişkileri nasıl sağlıklı hale getireceğine dair çerçeveler ortaya koymalı.

5- Eğitim. Eğitim de Türkiye'nin en hayati meselelerinden birisidir. Olay sadece İmam Hatip sorununun çözümünden ibaret değildir. Cumhurbaşkanı da müteaddit defalar eğitimde-kültürde başarılı olunamadığını ifade etti. Yeni parti eğitimde nasıl bir çerçeve oluşturmak gerektiğini ortaya koymalı.

6- Bütün bunlardan sonra yeni bir parti bir de doğru isimlerle kurulmalıdır. Bagajı olanlar'la kurulacak bir parti yola sakat çıkar ve bagajlarla boğuşur.

'Bunları yapmazsanız, 81-82'inciyi kurmuşsunuz bir şey ifade etmez.' sözüm o niteliktedir. Kişilere bağlı bir değerlendirme yapmıyorum."

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