S-400'lerin teslimatı sonrası dolarda baskı! İşte son durum

S-400 teslimatı ile birlikte baskı oluşan piyasalarda bir miktar artmıştı. Dolar/TL güne 5.72 TL seviyesinin hemen altında başladı.

ABD’nin olası yaptırımlarını tetikleyecek bir risk unsuru olarak görülen S-400 teslimatının bugün başlamasıyla TL cinsi varlıklarda gözlenen satış baskısı Pentagon’un teslimatlara ilişkin açıklama yapacağı haberi sonrası artmıştı.

Dolarda son durum

S-400 füze sistemi

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı ve NATO’nun savunma sistemiyle uyumlu olmadığı ve F-35’in güvenliğini tehlikeye attığı gerekçesiyle ABD’nin karşı çıktığı S-400 füze sistemine ait parçaların bir kısmı Ankara’ya geldi.

Türkiye’ye olası yaptırımlar

ABD, S-400’lerin NATO’nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin yapımı F-35 savaş uçaklarını tehlikeye sokacağını söylüyor.

Bu gelişme ABD’nin Türkiye’ye olası yaptırımlarını tetikleyebilir ve NATO üyeleri ile tansiyonu artırabilir.