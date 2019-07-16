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Merih Demiral kiralık olarak takımdan ayrılabilir

Merih Demiral kiralık olarak takımdan ayrılabilir

Geçtiğimiz günlerde Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki milli stoper Merih Demiral, kiralık olarak takımdan ayrılabilir.

Devre arasında Sassuolo'ya transfer olan ve ardından Juventus'un yolunu tutan Merih Demiral, daha fazla şans bulması için İtalyan devi tarafından kiralık olarak yollanabilir.

RAI Sport'un verdiği habere göre Juventus,  Matthijs De Ligt transferinde sona yaklaşmasıyla beraber Merih Demiral'ın daha fazla süre alabilmesi için oyuncuyu Milan'a kiralık olarak yollamayı düşünüyor.

Milli stoper Merih, Juventus'a 18 Milyon Euro karşılığında gelmişti. 

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