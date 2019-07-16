Galatasaray'la anlaşan Seri İstanbul'a geliyor! Transfer bombası patlıyor
Galatasaray, taraftarlarını ayağa kaldıracak orta saha hamlesini yapmak isterken yıldız futbolcu sarı-kırmızılı kulübe gelmeyi kabul etti.
SERI 'EVET' DEDİ İSTANBUL'A GELİYOR - Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya ikna etti. Birçok talibi olan yıldız futbolcu için Fulham'a bir sezon kiralama bedeli olarak 1.5 milyon önerildi. Jean Michael Seri, Galatasaray'a transfer olmak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gidecek.
AĞUSTOS BOMBASI BATSHUAYI - Fenerbahçe, taraftarlarını ayağa kaldıracak golcü hamlesini yapmak için Premier Lig'de yaz transfer döneminin sona ermesini bekliyor. Yönetim 8 Ağustos'a kadar Chelsea'de kalması halinde ünlü Belçikalı yıldız Michy Batshuayi'yi kiralamak için düğmeye basacak.
ONYEKURU ASLAN'A KALDI - Milli takımda yeterince oynayamayan genç yıldız, Ada'da çalışma izni alamayacak. Everton Kulübü'nün "Milli takımda oynama yeterliliği" sebebiyle İngiltere'de çalışma izni çıkartamadığı Onyekuru, Afrika Uluslar Kupası'nda da yedek kaldı. 22 yaşındaki Nijeryalı yeniden Cim Bom'a kiralanacak.(
SOL BEKTE SON ADAY RIZA DURMISI - Beşiktaş için flaş bir iddia İtalya'dan geldi. Çizme basını sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Rıza Durmisi için Lazio'ya teklifte bulunduğunu iddia etti. Geçen sezon beklentilerin çok altında kalan Durmisi için görüşmelerin devam ettiği vurgulandı.