Galatasaray'la anlaşan Seri İstanbul'a geliyor! Transfer bombası patlıyor

SERI 'EVET' DEDİ İSTANBUL'A GELİYOR - Galatasaray, yıldız oyuncuyu 2.5 milyon Euro'ya ikna etti. Birçok talibi olan yıldız futbolcu için Fulham'a bir sezon kiralama bedeli olarak 1.5 milyon önerildi. Jean Michael Seri, Galatasaray'a transfer olmak için birkaç gün içerisinde İstanbul'a gidecek.